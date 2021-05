Tweede prik AstraZeneca kan eerder worden gezet

CORONAVIRUS LIVE | Honderd mensen besmetten gemiddeld 86 anderen, epidemie kan langzaam uitdoven

17:18 Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de vierde dag op rij gedaald. Ook het reproductiegetal is opnieuw gedaald. Dat wil zeggen dat honderd mensen gemiddeld 86 anderen besmetten en dat de epidemie dus langzaam kan uitdoven. En mensen die met AstraZeneca worden ingeënt, kunnen voortaan sneller hun tweede prik krijgen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.