Twijfel knaagt aan kabinetsplan voor gehandicapten

Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) wond er woensdag na afloop geen doekjes om. ,,Het is extra ingewikkeld worden”, zei Bruins nadat er 3,5 uur karrenvrachten aan kritiek over het kabinetsplan was uitgereden.,,We moeten ook signalen krijgen dat dit plan gaat werken.” Ook D66’er Rens Raemakers toonde zich gevoelig: ,,Hier moeten we wat mee. We zijn er nog niet.”



FNV-bestuurder Kitty Jong vatte de voorgenomen invoering van de omstreden loondispensatie bondig samen: ,,Gehandicapten die nu werknemer zijn worden uitkeringsgerechtigden die iets bijverdienen.” Voorzitter Erik Dannenberg van de branchevereniging van sociale diensten Divosa trof de Kamer misschien nog wel harder met zijn oneliner: ,,Je kunt wel uit de bijstand gaan, maar niet uit je handicap.”

Omstreden

Het kabinetsvoornemen om de loonkostensubsidie voor gehandicapten in de bijstand in te ruilen voor loondispensatie is vanaf dag één omstreden. In de huidige situatie krijgen bedrijven die bijstandsgerechtigden met een beperking in dienst nemen een subsidie van de gemeente. Deze werknemer krijgt net als andere collega’s het cao-loon uitbetaald. In het nieuwe systeem betaalt de werkgever alleen nog maar de productieve uren uit en krijgt de arbeidsgehandicapte een aanvullende uitkering van de gemeente om op het niveau van het minimumloon uit te komen. Dit wordt loondispensatie genoemd.



Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) zitten er ‘plussen en minnen’ aan het voorstel, dat later dit jaar in een wet gegoten moet worden. Zo gaan arbeidsbeperkten voor elk uur dat zij extra werken meer verdienen. Nu is dat lang niet altijd het geval.

Nadelen

De kritiek concentreert zich echter op de nadelen: wie samen woont met een verdienende partner, krijgt straks geen aanvullende uikering meer en wordt onder het minimumloon betaald. Ook verdwijnt de mogelijkheid om aanvullend pensioen op te bouwen. ,,We lopen weer het risico dat onze positie verslechtert”, hield de tot een rolstoel veroordeelde Amber Bindels van actiegroep Wij staan op! de Kamer voor. Het Centraal Planbureau stelde dinsdag bovendien dat het plan niet tot extra banen leidt.



Alleen werkgeversorganisaties blijven voorzichtig enthousiast over de invoering van loondispensatie, bleek gisteren. Bedrijven willen best meer arbeidsgehandicapten aannemen – en fatsoenlijk betalen – maar door de wirwar aan regelingen deinzen veel ondernemers terug, stellen zij. ,,We hebben echt eenvoudige regelgeving nodig”, aldus Harry van de Kraats namens VNO NCW, MKB Nederland en LTO.

Alternatief