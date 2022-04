Twitteraccount Geert Wilders geschorst na tweet over moslims, PVV-leider in beroep

Wilders laat weten dat Twitter zijn account ‘tijdelijk beperkt’ heeft vanwege tweets die hij heeft verstuurd. Het gaat in het bijzonder om een tweet van Wilders gericht aan de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif. Daarin heeft de PVV-leider het onder andere over de vele doodsbedreigingen die hij krijgt van moslims in Pakistan.

Wilders meldt dat als hij bepaalde tweets verwijdert dat hij zijn account binnen 12 uur weer terugkrijgt. Hij is echter bij Twitter in beroep gegaan, omdat het socialemediabedrijf eerst aan Wilders meldde dat de betreffende tweet niet in strijd was met de regels, maar daar later op terugkwam. Daardoor blijft zijn account geschorst tot een uitspraak is gedaan.

Wanneer die uitspraak er komt, is niet bekend. Wilders hoopte dat het binnen twee dagen was, maar zegt dat het inmiddels al langer duurt. De laatste tweet van Wilders was op woensdag 20 april. Twitter was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

