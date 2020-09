Uitspraak Europese rechter kost Nederland bijna miljard euro

Verliesgevende buitenlandse bedrijven zijn waarschijnlijk jarenlang benadeeld door de Nederlandse Belastingdienst. Omdat zij in Nederland geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, kregen zij ten onrechte geen gelegenheid om hier ingehouden dividendbelasting en/of kansspelbelasting volledig terug te krijgen van de fiscus. Een verliesgevend bedrijf dat in Nederland belastingplichtig is had die mogelijkheid al die tijd juist wél.

Die ongelijke behandeling is waarschijnlijk in strijd met het Europees recht. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën komt tot die conclusie na bestudering van het zogeheten Sofina-arrest. In die zaak, aangespannen door het Belgische bedrijf Sofina, oordeelde het Europees Hof van Justitie in 2018 dat de Franse dividendbelastingwetgeving indruist tegen het EU-recht. Vijlbrief acht het ‘niet denkbeeldig’ dat het Hof eenzelfde oordeel zal vellen over de Nederlandse wetgeving.