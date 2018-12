‘Uitzendbureaus pompen Polen rond om kosten te besparen’

Een werkgever moet na een half jaar pensioenpremie afdragen voor een werknemer, staat in de uitzend-cao. Tot 78 weken is dat een relatief laag bedrag maar daarna worden de kosten hoger. ,,Telkens als er extra kosten in beeld komen, zie je dat werkgevers proberen om van werknemers af te komen”, zegt Erik Pentenga van FNV tegen de nieuwszender.

Hij noemt de draaideurconstructies en het rondpompen van Poolse uitzendkrachten ‘crimineel'. Het UWV toetst volgens hem niet of nauwelijks of een ontslag (on)terecht is. Daardoor kan de werkgever dezelfde constructie gebruiken bij nieuwe uitzendkrachten.

Volgens CNV-bestuurder Henry Stroek komt slechts twee à drie procent van alle uitzendkrachten uiteindelijk in vaste dienst. ,,De rest raakt na een tijdje uitzendwerk zijn of haar baan weer kwijt of komt in een draaideurconstructie.’’

WW-vakantie

Een van hen is Krzysztof Wasala. Hij werkt al jaren in de bollenstreek maar kreeg naar eigen zeggen te horen: neem maar een half jaar pauze in de WW en kom dan terug. Poolse uitzendkrachten kunnen na zes maanden vaak terugkeren in hun oude baan maar beginnen dan weer vanaf nul. ,,Ze willen alleen maar meer en meer geld verdienen’’, zegt Krzysztof tegen RTL Nieuws.

Werknemers die worden ontslagen, rest vaak niets anders dan terug te keren naar Polen omdat huisvesting vaak geregeld is door de werkgever is geregeld en is gekoppeld aan werk.

Kamervragen

CDA-Kamerlid Pieter Heerma spreekt van ‘schandalige fraudepraktijken’ waarbij een loopje wordt genomen met de regels. ,,Werknemers worden uitgebuit, goede bedrijven worden weggeconcurreerd en de samenleving wordt getild door WW-fraude.”

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vindt het een ‘heel kwalijke zaak’ dat deze werknemers geen rechten opbouwen. Heerma en hij hebben meteen schriftelijke vragen over de duistere praktijken gesteld aan minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees. Ze willen weten op welke schaal dit gebeurt en welke uitzendbureaus zich hier schuldig aan maken.

Ook PvdA, GroenLinks en SP willen weten hoe het zit en wat de minister kan doen om dit soort praktijken tegen te gaan. ,,Dit is heel ernstig. Het is onaanvaardbaar als uitzendbureaus aanzetten tot WW-fraude om de kosten laag te houden,” reageert SP-Kamerlid Jasper van Dijk tegenover RTL Nieuws.