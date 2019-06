Uniek: Tweede Kamer wil hertelling EU-verkiezingen in Haarlem, Deventer en Brielle

Volgens de commissie voor de geloofsbrieven in de Tweede Kamer zijn er afwijkingen in de vaststelling van de uitslagen geconstateerd. ,,Soms zijn er minder stemmen dan stemkaarten, soms juist meer stemmen dan stemkaarten”, zegt voorzitter Renske Leijten. ,,Het is allemaal mensenwerk en we willen niemand aan de schandpaal nagelen, maar we willen wel weten hoe dat kan en hoe dit voorkomen kan worden.”

Alleen al in Haarlem zijn er honderd stemmen te veel uitgebracht ten opzichte van het aantal ingeleverde stembiljetten. De hertelling van de stemmen heeft geen gevolgen voor de einduitslag: die kan niet veranderen. Leijten: ,,Alle scenario’s zijn doorgenomen maar er is geen theoretische mogelijkheid dat de restzetelverdeling door deze hertelling anders uit kan pakken. Als dat wel zo was geweest, dan was de Kiesraad aan zet geweest en niet de Tweede Kamer.”

Het is vaker voorgekomen dat er onregelmatigheden zijn vastgesteld. Toch is het voor het eerst dat de Tweede Kamer tot hertelling van stemmen overgaat. Leijten zegt niet te weten waarom dat in het verleden niet eerder is gebeurd; toen was zij zelf nog geen lid van de commissie voor de geloofsbrieven.

Daarbij speelt volgens het SP-Kamerlid ook mee dat door de vele partijen die meedoen aan verkiezingen en de toegenomen versnippering de kans groter wordt dat in de toekomst wél reden zou kunnen zijn om tot een herstemming over te gaan. ,,Herstemming komt wel steeds dichterbij. We willen dat natuurlijk liever voorkomen.”