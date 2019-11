Utrecht krijgt versneld ruim 9000 woningen, nieuwe ov-verbindingen

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ,,Utrecht is een van de snelst groeiende regio’s in ons land. Al die mensen die hier de komende jaren extra komen wonen, moeten ook snel en comfortabel op hun studie of werk kunnen komen.” Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen), die recent in Utrecht was voor een werkbezoek, voegt eraan toe: ,,Daarom is het goed dat we zorgen dat er slimme ov-verbindingen komen en dat de regio ervoor zorgt dat er voldoende huizen gebouwd kunnen worden.”





De gemeente Utrecht is blij met de investering. ,,Dit is voor de stad een belangrijke stap, want zonder aanzienlijke verbetering van ons openbaar vervoer-systeem kunnen we niet de duizenden woningen bouwen die hard nodig zijn.’’



Utrecht is de snelstgroeiende stad van Nederland. Het aantal inwoners neemt naar verwachting toe van ruim 350.000 nu naar ongeveer 430.000 in 2030. De regio kent een woningbouwopgave van 104.000 extra huizen in 2040 om het groeiende tekort in te lopen. De Merwedekanaalzone en Nieuwegein zijn belangrijke woningbouwlocaties om hier een bijdrage aan te leveren.