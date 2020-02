Utrechtse imam Salam: VN-rapporteur moet Nederland op vingers tikken

Met het parlementaire onderzoek naar ongewenste buitenlandse beïnvloeding van islamitische instellingen riskeert Nederland veroordelingen van internationale toezichthouders als de VN-rapporteur tegen racisme en die voor godsdienstvrijheid. Die waarschuwing uit de Utrechtse imam Suhayb Salam, die woensdagmiddag zal worden verhoord in de flitsenquête.

In een notitie ten behoeve van zijn verhoor schrijft Salam dat de beide rapporteurs eerder uiterst kritisch zijn geweest over de omgang van de Tweede Kamer met de islam en de moslimgemeenschap. Volgens Salam dreigt een nieuwe tik op de vingers, door de focus van het onderzoek op de islam. Dat staat in zijn ogen op gespannen voet staat met artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt.

,,Waarom zou er niet kunnen worden gekeken naar de aansturing van de Nederlandse Rooms-katholieke kerkprovincie vanuit Vaticaanstad, dat is toch ook een onvrij land?’’, schrijft Salam. ,,Of de activiteiten van Poolse priesters in Nederland die soms alleen maar Poolse parochianen hebben?’’ Hij waarschuwt ook dat het de onderzoekscommissie niet als rechter of openbaar ministerie mag functioneren.

Fundamentalistische invloeden

De moskeeschool van Salam staat woensdag centraal in de verhoren. In de ochtend wordt onderzoeker Trees Pels van het Verweij-Jonker Instituut bevraagd. Zij schreef vorig jaar een uiterst kritisch rapport over de koranlessen en Arabische lessen, waarbij het risico bestaat dat kinderen fundamentalistische invloeden meekrijgen en wordt geleerd zich af te keren van de samenleving.

Salam zelf kan vragen verwachten over donaties aan zijn moskee vanuit Koeweit. Afgelopen zaterdag ontkende hij op deze site geld te hebben ontvangen van de Revival of Islamic Heritage Society, die in verband wordt gebracht met terreurorganisatie al-Qaida.