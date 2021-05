‘UWV-fouten al jaren bekend in politiek Den Haag’

De fouten van uitkeringsinstantie UWV bij de beoordeling van arbeidsongeschikten waren al jaren bekend, ook in politiek Den Haag. Het heeft ook veel te lang geduurd voor er actie is ondernomen om gedupeerden te helpen. Dat vindt voorzitter Amma Asante van de Landelijke Cliëntenraad (LCR).

,,Jarenlang heeft de Centrale Cliëntenraad van UWV samen met de LCR aan de bel getrokken met beperkt resultaat. Nu is toegezegd dat deze cliënten worden gecompenseerd en ondersteuning krijgen. Ik ben blij dat te horen, maar weer is mensen veel schade berokkend door een instantie die hen had moeten beschermen”, aldus Asante, die opkomt voor de belangen van mensen met een uitkering.

Woensdag kwam naar buiten dat het UWV zeker 175 mensen heeft gedupeerd omdat er fouten werden gemaakt met de beoordeling of ze arbeidsongeschikt zijn. Mogelijk zijn er nog meer gedupeerden. De zaak heeft betrekking op een groep mensen die tussen 2006 en 2010 een WIA-uitkering had voor gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Die groep raakte vervolgens om onduidelijke redenen buiten beeld waardoor ze lang in onzekerheid verkeerden over de definitieve beoordeling van hun arbeidsgeschiktheid.

Staatssecretaris

Volgens Asante, zelf voormalig Tweede Kamerlid namens de PvdA, schreven de cliëntenraden in 2019 al een brief over de kwestie aan toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark VVD). In het najaar van 2019 kondigden het UWV en de staatssecretaris vervolgens aan dat deze cliënten nu wél werden herbeoordeeld. Van Ark liet toen eigenlijk alles aan het UWV over en tot een echte oplossing voor gedupeerden kwam het niet, terwijl bij veel mensen plots na jaren hun WIA-uitkering werd ingetrokken.

Ook ontbrak het volgens de cliëntenraden aan goede begeleiding om een terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken. “Ze kregen te horen dat de uitkering die volgens UWV onterecht was, niet werd teruggevorderd. Daar moesten die cliënten dan maar blij mee zijn. Maar het is een fooi als je ziet wat er met mensen is gebeurd”, zegt Asante.

Impact

Op aandringen van de cliëntenraden opende de uitkeringsinstantie eind vorig jaar een meldpunt. Daaruit kwam naar voren dat gedupeerden hard zijn geraakt, zo heeft het UWV zelf ook toegegeven. ,,We zijn echt geschrokken van de verhalen die we te horen krijgen”, gaf UWV-bestuurder Guus van Weelden aan. “Ze zijn vaak in moeilijke situaties beland, emotioneel, sociaal en financieel. Dat heeft ons diep geraakt.”

Ook minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) reageerde al op de kwestie. Hij zei de gang zaken te betreuren en wees erop dat het kabinet naar aanleiding van de toeslagenaffaire al maatregelen in gang heeft gezet om te voorkomen dat burgers nog eens op deze manier klem komen te zitten.