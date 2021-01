Val kabinet geeft Pieter Omtzigt geen voldoening: ‘De staat functioneert niet meer’

OMT-advies ‘Avondklok nodig vanwege feestende jongeren, verder is huidige lockdown genoeg’

13 januari Het OMT ziet in haar nieuwste kabinetsadvies, dat vandaag naar buiten is gekomen, geen aanleiding de lockdown aan te scherpen. Waarom denkt het kabinet dan toch over het instellen van een avondklok? Om samenscholing van jongeren tegen te gaan, aldus het advies.