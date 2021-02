Van de Keukenhof naar het Binnenhof: een zoektocht naar de wortels van Gert-Jan Segers

Video Premier Rutte: ‘Weinig optimis­tisch over versoepe­ling coronamaat­re­ge­len’

19 februari Premier Mark Rutte is ‘weinig optimistisch’ over of er versoepelingen mogelijk zijn aan het einde van de huidige lockdown op 2 maart. ,,Ik ben er niet heel vrolijk over’’, zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer.