Van der Plas voelt zich niet veilig en werkt voorlopig thuis: ‘Tegen mafkezen kan je je lastig weren’

Van der Plas werkt de komende tijd door vanuit huis. ,,Ik voel me niet senang buiten, om het zacht uit te drukken. En als ik weg ben, zit mijn zoon alleen thuis, dat vind ik ook niet prettig op deze manier. Voor de komende dagen heb ik alle activiteiten in het land afgezegd, ik bekijk het van week tot week. Het nare is: tegen mafkezen kun je je bijna niet weren. Tuurlijk kan je bekijken waar het vandaan komt, maar als een of andere gek op de bus stapt ergens en bij mij thuis uitkomt: hoe stop je dat?”

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van der Plas relateert de toegenomen agressie ook aan de zetelpeilingen waarin haar partij fors terrein wint, met gemiddeld nu 14 tot 19 virtuele zetels. ,,Ik heb maar één zetel in de Tweede Kamer, dus het is puur virtuele winst. Maar critici maken ons verantwoordelijk voor wat er op snelwegen gebeurt.”

Debat

Van der Plas blijft erbij dat de Tweede Kamer terug moet komen van het zomerreces om over het stikstofdossier te debatteren. ,,Ik zei al voor het reces: dit gaat uit de hand lopen. Ook toen werd het debat afgewezen. Iedereen is nu lekker op vakantie, dat mag hoor, dat is ieders goed recht. Maar de boeren zeggen nu: zij zijn lekker op vakantie, wij zitten in onzekerheid. Dat gevoel wordt alleen maar erger. En waar is Rutte, zei ik al eerder. Wees een leider, doe wat, een debat is nú nodig.”