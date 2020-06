Van der Staaij pareert kritiek burgemeesters: ‘Meer dan een lokale kwestie’

De burgemeesters noemen de manier waarop Halsema door de Kamer is aangepakt ongepast. In een opiniestuk in de Volkskrant benadrukken de burgemeesters dat het niet aan de Tweede Kamer is om te oordelen over het optreden van een burgemeester of voorzitter van een Veiligheidsregio in een lokale of regionale situatie. ‘In ons bestel legt een burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad en een voorzitter van een Veiligheidsregio in een crisissituatie aan alle gemeenteraden van de ­inliggende gemeenten van de betreffende veiligheidsregio.’



Van der Staaij diende vorige week een motie in waarin hij opriep om na het debat in de Amsterdamse gemeenteraad in overleg te treden met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. ‘En dan na hoor en wederhoor vast te stellen welke maatregelen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen’.



Die motie is heel zorgvuldig geformuleerd, reageert Van der Staaij. ,,Het ging hier om een bijzondere situatie, waarin het om meer dan een lokale kwestie gaat. Het raakt het hart van de nationale crisisaanpak, waardoor zowel de gemeenteraad aan zet is, als het parlement.’’ Over de motie is overigens nog niet gestemd.