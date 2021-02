Van Dissel denkt dat scholen veilig open kunnen: kinderen kleine rol, leraren geen extra gevaar

LIVESTREAMKinderen tot twaalf jaar verspreiden nog altijd minder vaak het coronavirus dan jongeren en volwassenen. En leraren raken ook besmet, maar ze lopen niet meer kans om corona te krijgen dan handhavers, kappers, brandweermensen of personeel in de zorg.

Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel vanochtend in de Tweede Kamer. De voorzitter van het OMT spreekt over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus, de heropening van het basisonderwijs en de dreiging van nieuwe varianten. ,,Kinderen kunnen ziek worden”, zei Van Dissel. ,,Maar we zien dat jonge kinderen (tot twaalf jaar) minder vaak iemand besmetten, en zelf milder ziek worden. Leraren raken soms ook besmet, dat gebeurt thuis, bij collega's, of door kinderen. Maar uit de epidemiologische gegevens blijkt dat percentages besmette leraren zeker niet hoger zijn, zelfs wat lager, dan bij mensen in andere beroepen, zoals kappers, handhavers of werknemers in de zorg.”

Bij onderwijspersoneel, ouders en scholenkoepels worden wel vraagtekens gezet bij de veilige heropening van het onderwijs, maar Van Dissel stelt dus dat de risico's beperkt zijn.

Mutant

De Britse mutant is nog niet verwerkt in de data, maar volgens de RIVM-directeur maakt dat voor de verhoudingen per leeftijdsgroep weinig verschil: ,,De mutant is besmettelijker, dus in totaal kunnen aantallen toenemen.” Maar het is niet zo dat de kinderen daardoor plots een extra risico vormen om anderen te infecteren of zelf meer gevaar lopen om ziek te worden.

Wel waarschuwt Van Dissel de Tweede Kamer: het loslaten van de strikte lockdown - met avondklok en bezoekbeperkingen - leidt vermoedelijk tot een hausse aan nieuwe coronapatiënten in het voorjaar. Al moeten de precieze effecten van het straatverbod nog in kaart worden gebracht, dat gebeurt later deze week.

De RIVM-modelleurs maakten alvast een aantal scenario's over verwachte ziekenhuisbezetting de komende maanden. Die grafieken vertonen - met grote onzekerheidsmarges - vrijwel allemaal een derde golf in de ziekenhuizen, zelfs met vaccins die verspreiding en/of symptomen remmen. Zo loopt de coronacurve rap op als scholen opengaan, maar explodeert de lijn als de avondklok of de bezoekrestricties geschrapt worden: ,,Het zijn sombere modellen. Donkere wolken. Je kan een geweldige toename verwachten, ook met getallen die boven de 1500 bezette IC-bedden komen. Maar de onzekerheidsmarges zijn groot, we kennen het exacte R-getal niet.”

Van Dissel noemt de dalende dagkoersen deze periode daarom ‘een schijnbeeld’: ,,Omdat de Britse variant onder het oppervlak toeneemt, dat gaat tot een derde golf leiden. Hoe groot die wordt, zal afhangen van veel factoren. Maar het hele maatregelenpakket zal nodig zijn om de variant eronder te krijgen.”

Volledig scherm Jaap van Dissel, directeur infectieziektebestrijding van het RIVM. © ANP

De druk op de zorg is stabiel en neemt al weken langzaam af. In de ziekenhuizen zijn nu ruim 2200 coronapatiënten opgenomen. RIVM-programmadirecteur covid-vaccinatie Jaap van Delden praat de Kamerleden nog bij over de inentingen. Volgens het corona-dashboard zijn nu 416.000 prikken gezet, maar dat is een inschatting. Deze week krijgen zo’n 250.000 mensen een inenting, over een maand zou de teller op in totaal zo’n twee miljoen vaccinaties moeten staan. ,,De vaccinatie loopt goed”, zei Van Delden. ,,De inspectie is zeer onder de indruk van de uitvoer van het vaccinatieproces.” Zorgpersoneel, huisartsen, bewoners in instellingen zijn als eerste aan de beurt, nu zijn thuiswonende 85-plussers uitgenodigd om een prik te halen, vanaf 5 februari krijgen ook 80-plussers een brief. ,,We hebben een forse capaciteit, bel, dan plannen we het in”, zei de programmamanager. ,,We hebben deze week nog 120.000 afspraakopties open staan, vandaar de oproep: bel.”

De doses van Pfizer, Moderna en later AstraZeneca komen nog mondjesmaat binnen, maar vanaf het tweede kwartaal - per april - kan Nederland rekenen op een bulk aan inentingen: dik 20 miljoen doses worden dan verwacht.

Volledig scherm De bezetting van de intensive cares in verschillende scenario's van het RIVM (de roze lijnen). De zwarte lijn is de basislijn waarin streng beleid wordt doorgezet. © RIVM

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.