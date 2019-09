Van Engelshoven over SER-advies: De vrijblijvendheid moet eraf

Nu geldt er een wettelijk streefcijfer van 30 procent vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Maar dat percentage wordt bij lange na niet gehaald. Daarom moet er ‘een ingroeiquotum’

komen, stelt de SER vandaag in een advies, om de 30 procent tóch te halen.



,,Ik begrijp heel goed dat de SER zegt dat de vrijblijvendheid eraf moet”, zegt Van Engelshoven. Dat ook werkgevers hebben getekend voor het SER-advies en zich daarmee scharen achter ‘verregaande maatregelen’, zegt volgens de D66-bewindsvrouw ‘veel over het maatschappelijk draagvlak’. Zelf stelde ze al eerder in een interview met deze krant dat haar geduld opraakte.

Politiek draagvlak

Dit najaar komt het kabinet met een reactie. ,,Het SER-advies is zwaarwegend voor mij, maar er is ook politiek draagvlak nodig. De discussie in het kabinet moet nog plaatsvinden", aldus Van Engelshoven. Premier Mark Rutte wilde daar bij zijn wekelijkse persconferentie nog niet op vooruitlopen. ,,We gaan het goed bekijken”, stelde hij. Wel benadrukte dat bedrijven die nog mannenbastions zijn daarmee ook zichzelf schaden. ,,All evidence, al het bewijs, wijst erop dat teams van diverse samenstelling – jong/oud, man/vrouw en van verschillende culturele achtergronden – betere besluiten nemen.”