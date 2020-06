Van Engelshoven roept universiteiten en hogescholen op na de zomer meer fysiek les te geven

Het onderwijs op hogescholen en universiteiten ligt al maanden grotendeels stil vanwege de coronapandemie; colleges en werkgroepen worden vooral digitaal gedaan. Sinds deze maand is er mondjesmaat ook op scholen les mogelijk. Volgens de D66-bewindsvrouw moet ‘hybride onderwijs’, een combinatie van online en fysiek les, ‘echt vorm gaan krijgen’. ,,Digitaal onderwijs is een wezenlijke toevoeging”, stelde Van Engelshoven in een Kamerdebat over corona en hoger onderwijs.