Van Haga lanceert zijn nieuwe partij: BVNL

„Het wordt een realistische, fatsoenlijke, economisch rechtse partij. Waarvoor je je niet hoeft te schamen om er lid van te zijn”, laat Van Haga vandaag weten in een interview met de Telegraaf.

Zijn grootste politieke fout noemt Van Haga in datzelfde interview zijn overstap naar Forum voor Democratie. „Dat is heel snel een mislukking geworden.”

Van Haga sloot zich eind vorig jaar aan bij Forum nadat hij een jaar eerder vanwege een integriteitskwestie door toenmalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit de VVD-fractie was gezet. Van Haga bleef in de Kamer. In eerste instantie als onafhankelijk Kamerlid, later als lid van Forum.

Ondernemerspartij

In haar oprichtingsmanifest stelt BVNL een ondernemerspartij bij uitstek te zijn. “Het MKB is de banenmotor van Nederland en dat moeten we koesteren. We willen opkomen voor de hardwerkende Nederlander, de bedrijven en de meer dan 1,2 miljoen zelfstandigen, die een cruciale rol vervullen in de Nederlandse economie”, aldus Van Haga die vaststelt dat ambitie een scheldwoord lijkt te zijn geworden. “Werken en risico’s durven nemen moeten in dit land weer beloond worden.”

In het manifest pleit BVNL ook voor het laten terugkeren van de menselijke maat, zodat onwenselijke schaalvergrotingen in zorg, onderwijs en ambtelijke diensten wordt tegengegaan en teruggedrongen. Essentiële beroepen, o.a binnen de zorg, politie, onderwijs en defensie moeten beter worden beloond.

Coronabeleid

Bij Forum voor Democratie groeide Van Haga uit tot populair Kamerlid door zijn felle en controversiële kritiek op het coronabeleid. In de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart haalde de oud-VVD’er bijna net zoveel stemmen binnen als lijsttrekker Thierry Baudet. De politicus splitste zich – samen met twee andere Kamerleden, Hans Smolders en Olaf Ephraim – nog geen twee maanden na de verkiezingen af van Forum. Directe aanleiding voor de afsplitsing was een affiche van FVD waarin een vergelijking werd getrokken tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen.

Van Haga ziet ruimte op rechts tussen VVD en Forum/JA21 in. „VVD is een links-liberale partij geworden”, aldus Van Haga. Forum en JA21 zitten wat hem betreft ‘in de extreem conservatieve hoek.’

Gemeenteraadsverkiezingen

De nieuwe partij laat weten van plan te zijn om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. “Sinds het moment dat wij onze partij hebben gelanceerd, regent het duizenden mailtjes en telefoontjes van mensen die lid willen worden en met oplossingsgerichte politiek wat voor Nederland willen betekenen”, aldus Van Haga.

Hij wil de deelname van zijn partij per gemeente bekijken. “Alles hangt af van het vinden van genoeg goede kandidaten. We doen alleen mee in gemeenten waar we voldoende capabele mensen zullen vinden. We zoeken kandidaten die niet het eigen belang, maar het belang van de burgers voorop zullen zetten. En die bovendien niet te beroerd zijn om de mouwen op te stropen en keihard te werken”, luidt het in een persbericht.

Van Haga sluit samenwerking met bestaande lokale partijen niet uit en wil ook hier per gemeente “maatwerk” toepassen. “Uiteraard moeten we kijken of partijprogramma’s en kandidaten van bestaande lokale partijen passen bij de kernwaarden uit ons oprichtingsmanifest.”

Klassiek liberaal realistisch

Twee jaar geleden werd Van Haga uit de VVD-fractie gezet omdat hij zich bleef bemoeien met zijn zakelijke belangen.

Bij de bekendmaking van de naam van zijn nieuwe partij, begin juli, verklaarde Van Haga al dat BVNL een “klassiek liberaal realistische partij” moest worden. De precieze datum van lancering wilde hij toen nog niet bekendmaken. Dat duurt “eerder weken dan maanden”, luidde het.