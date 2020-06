Van ’t Wout volgt Van Ark op als staatssecretaris Sociale Zaken

Van 't Wout is momenteel vicevoorzitter van de VVD-fractie en speelt daardoor een belangrijke rol achter de schermen. Daarnaast is hij woordvoerder Koninklijk Huis.

Van 't Wout was voor zijn Kamerlidmaatschap onder meer politiek assistent van Mark Rutte en gemeenteraadslid in Amsterdam. Hij zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en voerde in het verleden onder meer het woord over Sociale Zaken.