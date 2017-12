Vanaf 2019 verbod op appen op de fiets

In mei 2016 kondigde de voorganger van Van Nieuwenhuizen, Melanie Schultz, al onderzoek aan naar een appverbod op de fiets na een gesprek met vader Michael Kulkens. Die verloor enkele maanden eerder zijn toen 13-jarige zoon Tommy-Boy. De knul zat tijdens het ongeluk op zijn fiets en was op zijn mobiel bezig met muziek.



Sindsdien maakt vader Kulkens zich hard voor het verbannen van de smartphone uit het verkeer. ,,Ik ben al tweeënhalf jaar bezig om appen in het verkeer strafbaar te stellen. Ondertussen blijven er helaas mensen en kinderen aan overlijden, ook door het gebruik van hun mobiel. Elke dag dat het langer duurt om deze wet in te voeren, is er één te veel.’’