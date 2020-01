Veel kritiek op advies om stelsel arbeidsmarkt volledig om te gooien

Ook de werkgeversorganisaties zien weinig in het advies. Zij vinden juist dat de commissie voorstellen doet die flexwerk en zzp-constructies ten onrechte onmogelijk maakt. Tijdelijk werk (zoals seizoensarbeid) wordt volgens hen zo veel te duur.



In een gezamenlijke verklaring van VNO/NCW, MKB Nederland en landbouworganisatie LTO stellen de werkgevers dat de commissie onvoldoende oog heeft voor de ‘uitdagingen van de toekomst’. Dat alle werknemers zo veel mogelijk hetzelfde behandeld moeten worden, past volgen hen ‘niet bij een moderne arbeidsmarkt’. ,,Jongeren en zelfstandigen willen zelf aan het stuur van hun loopbaan zitten.’’



De kritiek van de vakbonden is juist precies andersom. Zij vinden – net als de linkse partijen in de Kamer – dat de rechten van werknemers met een vast contract te veel worden aangetast in de plannen. Zowel FNV als CNV vinden dat er een einde moet komen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de ‘wildgroei’ van contracten. De FNV vindt dat er te weinig aandacht is voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidshandicap. Ook gaat de commissie in de ogen van FNV te ver met het voorstellen voor het terugschroeven van de ontslagbescherming. CNV vindt zelfs dat Borstlap ‘werkend Nederland vogelvrij verklaart’.