Verbazing over 30.000 euro voor toeslagouders: ‘Lijkt wel een publiciteitsstunt’

Wat tot vorige week onmogelijk was, kan na het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire opeens wel. Gedupeerde ouders krijgen sneller hun geld, vaak zelfs meer dan ze hadden verwacht. Er is blijdschap, maar de plotselinge voortvarendheid wekt ook argwaan.

Angélica Engels dacht eerst dat het een grap was. En ze vindt het nog altijd moeilijk te bevatten dat zij een van die duizenden ouders is die nog voor 1 mei 30.000 euro op haar rekening gestort krijgt. ,,Ik was in shock toen ik het hoorde. De tranen liepen over mijn wangen.”

Maar meteen was er bij haar ook die vertwijfeling: ,,Waarom nu opeens wel?” En ook in de appgroep waarin 50 lotgenoten lief en leed delen, merkte ze dat precies dát sentiment overheerst. ,,Dit bedrag van 30.000 euro lijkt bijna op een publiciteitsstunt. Er komen natuurlijk verkiezingen aan. Het is meer dan sommige ouders dachten te krijgen. Maar tegelijkertijd is het te laat. Er is zoveel kapot gemaakt bij mensen, dat ga je niet even rechtzetten.”

Ellende

Ook in de Tweede Kamer is het kabinetsbesluit met gemengde gevoelens ontvangen. Volgens SP-leider Lilian Marijnissen komt er ‘terechte erkenning’ voor ouders, in woord en daad. Maar ook zij blijft zitten met die ene vraag: ‘Waarom kan dit nu opeens wel?’ En dat geldt ook voor PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, die zijn voorstel om gedupeerden zo snel mogelijk een aanbod te doen, vorige week nog weggestemd zag worden.

Ook nu nog vindt hij de termijn van vier maanden die het kabinet neemt wel heel ruim. Nijboer: ,,Het moet echt sneller kunnen. De excuses van het kabinet zijn al anderhalf jaar geleden, de ouders zitten nog steeds in de diepe ellende.”

Tijdens het kabinetsberaad in het Catshuis loopt staatssecretaris Alexandra van Huffelen naar de tuin om een telefoontje te plegen.

Roer om

Tot vorige week hield staatssecretaris Alexandra van Huffelen vol dat versnelling van de hersteloperatie niet mogelijk was. Zij verklaarde dat het kabinet wilde vasthouden aan de individuele beoordeling van dossiers, zodat slachtoffers de genoegdoening krijgen waar zij recht op hebben. Door de complexiteit van de dossiers en een moeizame start van de pas opgetuigde herstelorganisatie had het proces vertraging opgelopen. Maar in 2021 zou er alsnog vaart in komen, beloofde zij de Kamer.

En toen ging dinsdagavond opeens het roer radicaal om. ,,We zijn zeker aangemoedigd door het rapport dat we nu een versnelling moeten aanbrengen”, zei Van Huffelen. Op de vraag of het kabinet niet veel eerder had moeten kiezen voor een ruimere en meer generieke regeling bleef het antwoord uit: ,,Je kunt altijd terugkijken, maar ik kijk graag vooruit, om te zien wat ik kan doen voor ouders.”

Rollercoaster

Angélica Engels hoopt dat ze ‘eindelijk kan uitstappen uit de heel enge rollercoaster’ waar ze zich nu al jaren in bevindt. Voor haarzelf en voor haar kinderen. ,,Die hebben zo’n optater gehad”, zegt ze. Maar helemaal gerust dat de compensatie er nu eindelijk wel komt is ze niet. ,,Ik wil het eerst zien, dan geloven. Er is wel vaker wat beloofd.”

