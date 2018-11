Verdeeld VVD brengt schrappen burgemeestersbenoeming in gevaar

De senaat debatteert tot vanavond laat over het wetsvoorstel van D66-leider Rob Jetten. Hij vindt dat het benoemen van een burgemeester door de Kroon ouderwets en ondemocratisch is. Het schrappen van die benoemingsprocedure uit de Grondwet is een eerste stap naar een gekozen burgemeester.



De VVD stelt zich echter tegen alle verwachtingen in zeer stug op. Volgens VVD-senator Helmi Huijbregts is de fractie verdeeld in drie kampen. Een deel is principieel tegen, een deel is niet tegen, maar wil meer duidelijkheid en een deel vindt het voorstel magertjes maar kan het wel steunen. ,,Kortom, werk aan de winkel voor de initiatiefnemer’’, zegt ze. Daar is geen woord aan gelogen, want Jetten heeft een tweederde meerderheid in de senaat nodig om zijn voorstel tot uitwerking te brengen.