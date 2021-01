Verhuizing Tweede Kamer naar tijdelijk pand gaat tóch door

Ook oppositiepartijen GroenLinks, SP en Denk neigen naar een ‘ja’. ,,Het is absoluut vreemd om een tijdelijk pand voor 160 miljoen euro te verbouwen, en het vervolgens leeg te laten staan’’, zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman.



Zij wil haar definitieve oordeel pas ná het debat geven. ,,Het is heel beroerd dat we middenin een grote crisis moeten praten over onszelf. Ik vind het extra vervelend dat sommige partijen nu al via de media laten weten dat zij voor of tegen de verhuizing zijn. Laten we nou eerst maar dat debat voeren.’’