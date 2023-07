Verkiezingen Tweede Kamer zijn op 22 november, Nederland weer op één dag naar de stembus

profiel Dit is beoogd VVD-lei­der Yesilgöz: perfectio­nist die zelfs bij haar bruiloft plaspauze plande om 14.11 uur stípt

Op haar 8ste zat ze op een gammel bootje richting Europa, nu doet Dilan Yesilgöz (46) een gooi naar het premierschap. ‘Rete-ambitieus’ is ze. En rechtser dan Mark Rutte. Ondanks ernstige bedreigingen is ze nooit bang – behalve voor katten. Collega’s en politieke tegenstanders zijn lovend over Yesilgöz, maar wie is ze en waar komt ze eigenlijk vandaan?