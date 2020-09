Verkiezingen worden coronaproof: schone potloden, kuchschermen en digitale volmachten

Dat laat minister Kajsa Ollogren (Binnenlandse Zaken) dinsdagmiddag aan de Tweede Kamer weten. ,,Corona is bij de komende verkiezingen vrijwel zeker nog onder ons’’, zegt Ollongren. ,,Maar door maatregelen te treffen kunnen deze verkiezingen zo worden georganiseerd dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.’’