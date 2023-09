Verkiezingsdebatten mogen inhoud hebben, maar niet saai zijn: ‘Behapbaar voorschotelen’

Uit Oekraïne gevluchte derdelan­ders mogen blijven tot uitspraak hoogste rechter

Uit Oekraïne gevluchte derdelanders mogen voorlopig nog in Nederland blijven tot de uitspraak van de hoogste rechter is gedaan. Dat is waarschijnlijk in november. Dat heeft demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) besloten.