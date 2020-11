Verschuiving naar links: minimumloon gaat in de volgende regeerperiode omhoog

Burgemees­ters pleiten voor landelijk messenver­bod

1 november Een ruime meerderheid van burgemeesters pleit voor een landelijk messenverbod voor jongeren. Ruim 70 procent van de door de NOS ondervraagde burgemeesters is voorstander van een messenverbod. VVD en CDA in de Tweede Kamer zijn positief over een ruimer verbod op steekwapens.