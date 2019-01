Verslagen MH17-vergaderingen kabinet niet openbaar

Rutte wenst May ‘alle succes’ met brexitstem­ming

15 januari Premier Mark Rutte blijft hopen dat de stemming in het Britse Lagerhuis over de brexitdeal vanavond gunstig uitpakt. ,,We rekenen op een goede afloop. Ik heb alle vertrouwen in mijn Britse collega dat het vanavond goed zal gaan. Ik wens haar alle succes.’’