Vertraging app: ‘Mensen zouden kunnen gaan denken: is er iets mee aan de hand?’

VVD'er Anne Mulder krijgt lintje bij vertrek uit Kamer

24 september VVD-Kamerlid Anne Mulder is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kamervoorzitter Khadija Arib maakte dat vanmiddag bekend bij zijn afscheid van de Tweede Kamer. Mulder is wethouder geworden in Den Haag, waar hij zijn partijgenoot Boudewijn Revis opvolgt.