Vertraging dreigt voor talloze verkeersprojecten door uitspraak rechter

De minister is ook verontrust over de gevolgen van het vonnis voor het omstreden Lelystad Airport, dat open moet in april 2020. Van Nieuwenhuizen: ,,We moeten afwachten of dat nog kan, we werken er met man en macht aan. Op dit moment brengen we in kaart hoe snel we dit nieuwe probleem kunnen oplossen. Maar ik ben er bezorgd over. Het is niet eenvoudig, er is weer een hobbel bijgekomen.”