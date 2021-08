Vertrouwen corona-aanpak op dieptepunt: ‘Mensen zien het als zwabberbeleid’

Hij haalde zijn schouders erover op. ‘Gewoon stadionhumor’, lachte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) over spandoeken en spreekkoren in De Kuip vorige week. Met ‘Hugo, zitten en muil houden’ en ‘Hugo hou je bek’ reageerden de supporters op waarschuwingen van de bewindsman dat ze voortaan echt ‘op hun kont’ moeten zitten in het stadion. Dat De Jonge zelf nog staand gefotografeerd werd bij een andere wedstrijd hielp de bloeddruk bij fans in De Kuip vast niet omlaag. Maar: ,,Daar moet je tegen kunnen”, zei De Jonge maandag voor de camera’s. ,,We hebben er hartelijk om gelachen.”