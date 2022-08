Vertrouwen in de politiek blijft laag: onvrede over daadkracht

Het SCP meet continu het vertrouwen dat burgers hebben in de politiek. Dat is al tijden laag. Uit de jongste meting blijkt dat dat vertrouwen amper verandert. ,,Normaal zie je na het aantreden van een nieuw kabinet dat het vertrouwen in de politiek opveert’’, zegt SCP-onderzoeker Josje de Ridder. ,,Dat effect bleef dit keer uit. Het vertrouwen blijft stabiel laag.’’ Een mogelijke verklaring is dat het huidige kabinet dezelfde samenstelling heeft als het vorige.

Het zal lastig worden om het vertrouwen de komende tijd te herstellen, denkt het SCP. In het verleden trok het vertrouwen in de politiek vaak aan als het economisch weer wat beter ging met het land. Door de huidige problemen met de koopkracht van burgers die volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank nog lang zullen aanhouden, is er geen zicht op de opleving van het vertrouwen.

Volgens De Ridder is de groep mensen die ontevreden is, breder samengesteld dan voorheen. Wel zijn gemiddeld gezien hogeropgeleiden vaker positief over de politiek dan lageropgeleiden. Ook zijn mensen die op een van de vier huidige regeringspartijen hebben gestemd minder vaak negatief. Vooral de achterban van oppositiepartijen PVV, Forum voor Democratie en SP hebben weinig vertrouwen in de huidige politiek. Een veelgehoorde klacht is dat de politiek niet in staat is de grote problemen in het land op te lossen.