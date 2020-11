Verzorgende kan amper eigen broek ophouden: 'Meer loon en waardering nodig'

Kabinet stemt in met herstructu­re­rings­plan KLM, steunpak­ket van 3,4 miljard komt beschik­baar

4 november Het kabinet stemt in met het herstructureringsplan dat de KLM heeft opgesteld om de komende jaren een verlaging in de kosten van 15 procent te realiseren. Daarmee kan de luchtvaartmaatschappij een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro krijgen dat de overheid en banken beschikbaar hebben gesteld.