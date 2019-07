Vestia-drama nog lang niet voorbij: vrees voor tweede saneringsronde

Voor die sanering van Vestia, die officieel nog tot 2021 loopt, betaalt de sociale huursector 675 miljoen euro. Volgens hoogleraar Boelhouwer is de kans groot dat een tweede saneringsronde noodzakelijk is. ,,De rente blijft voorlopig laag, is de verwachting. Dat is nadelig voor Vestia, omdat zij daardoor hogere boetes moeten betalen om langlopende leningen af te lossen. Niet aflossen is slimmer, maar daardoor blijft de schuldenlast enorm.’’



De Rotterdamse oud-wethouder Hamit Karakus constateerde begin deze maand dat Vestia ‘niet volledig financieel hersteld’ is. Karakus onderzocht in opdracht van minister Ollongren (Wonen) de problemen bij Vestia. In reactie op het nieuwe rapport van de Autoriteit Woningcorporaties laat Ollongren weten dat het kabinet zich bewust is van de ‘onzekerheden’ rond de ‘grote schuldenlast’ van Vestia.