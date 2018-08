Veteranen: Premier, haal onze strijdmakkers terug uit Noord-Korea

In de brief wordt Rutte opgeroepen om op politiek en diplomatiek niveau contact te zoeken met het regime in Pyongyang om de overschotten van de vijf vrij te geven. ,,Pas dan kan hun familie op waardige wijze eindelijk afscheid nemen van hun dierbare'', zegt Gommers.



Het verzoek van de veteranen is ook gestuurd naar de ambassadeurs van de Verenigde Staten en die van Zuid-Korea. Nu er sprake lijkt van een dooi in de relatie tussen het Westen en Noord-Korea, zien de veteranen hun kans schoon. In april dit jaar verklaarden de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in dat ze het conflict tussen hun beide landen willen beëindigen. Vorige week gaf Noord-Korea de stoffelijke overschotten van vermoedelijk 55 Amerikaanse militairen vrij. Vandaag vindt er een afscheidsceremonie plaats. De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Korea zal daar ook een krans leggen.