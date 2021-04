Vier miljard uit Groeifonds naar groene waterstof, onderwijs en doortrekken Noord/Zuidlijn

Daarnaast is er maximaal 1 miljard euro voor het versterken van het openbaar vervoer in de regio's Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Specifiek gaat het om de ‘Oude Lijn’ tussen Schiedam en Delft.

In totaal kreeg de beoordelingscommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem vijftien aanvragen binnen voor in totaal 25 miljard euro aan investeringen. De projecten die nu geen geld krijgen, vallen mogelijk later alsnog in de prijzen.