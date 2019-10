‘Vier Prinsjesdag tijdens verbouwing Binnenhof in het land’

Met dat voorstel komt ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers woensdag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Algemene Zaken. Tijdens de verbouwing van het Binnenhof is de Ridderzaal vanaf 2021 óf 2022 ook minimaal vijf jaar niet beschikbaar voor de koning om er zijn troonrede uit te spreken.



Volgens Segers ligt het weliswaar ‘voor de hand’ om een alternatieve locatie in Den Haag te zoeken – de Grote Kerk wordt daarvoor genoemd – maar biedt de verbouwing ‘een bijzondere kans’ om Prinsjesdag te vieren in vijf provinciehoofdsteden die gaststad willen zijn. ,,Zo kunnen wij laten zien dat we parlementariërs voor heel Nederland zijn. Je hoort zo vaak ‘Den Haag luistert niet naar ons’. Hiermee geven we ook de erkenning aan de inwoners van die steden: dat de Haagse politiek er ook echt voor hen is.”



Segers denkt bijvoorbeeld aan Den Bosch en Leeuwarden, waar hij voor de troonrede Jacobijnerkerk of Oldehove op het oog heeft. ,,Maar Leeuwarden heeft ook een voormalig koninklijk paleis, waar familie van de Oranjes hebben gewoond.” In dit Stadhouderlijk Hof is nu een hotel gevestigd. Segers: ,,Elke provinciehoofdstad heeft wel geschikte locaties. Dat wordt een onvergetelijke ervaring.”