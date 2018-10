Visumplicht voor Surinamers wordt mogelijk versoepeld of afgeschaft

Met deze toezegging komt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken tegemoet aan de wens van de Surinaamse regering. Die wil graag dat Surinamers vrij naar Nederland kunnen reizen. Op dit moment moeten zij voldoen aan een aantal specifieke eisen voordat ze mogen afreizen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een financiële garantstelling of een officiële uitnodiging van een familielid.



De visumplicht heeft als doel een toestroom van economische vluchtelingen te voorkomen. Nederlanders die naar Suriname gaan hoeven alleen een toeristenkaart te kopen.



Nederland kan niet zelfstandig beslissen om het visum voor Surinamers af te schaffen of de eisen te versoepelen. Vanwege het Schengenakkoord is dit een zaak voor Europa. Het is aan de Europese Commissie om hierover met een voorstel te komen, aldus de woordvoerder.



Minister Blok heeft de Surinaamse regering toegezegd haar wens voor het versoepelen van de visumplicht bij de Europese Commissie aan te kaarten. Dit is overigens eerder ook al gebeurd, aldus de woordvoerder.



Blok kwam eerder in opspraak door uitspraken die hij tijdens een besloten bijeenkomst deed over Suriname. Daar noemde de minister het land een 'failed state' - een mislukte staat.