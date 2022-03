Vluchtelingen mogen voor het eerst stemmen: ‘Democratie kenden we alleen uit boeken’

Video Rutte: ‘Grootste schending van het volkeren­recht sinds 1945 by far’

,,De hele wereld is verenigd in zijn schreeuw tegen Poetin om zich terug te trekken uit Oekraïne.’’ Dat zei premier Mark Rutte op zijn wekelijkse persconferentie vanavond, die door de Navo-top was verlaat.

25 februari