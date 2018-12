VN-diplomate: Oppositie tegen migratiepact misleidend en betreurenswaardig

In een felle persconferentie in Marrakech heeft Louise Arbour, de topdiplomate achter het VN-migratiepact, uitgehaald naar critici van het pact. Arbour noemt het ‘betreurenswaardig’ dat tegenstanders het migratiepact met ‘desinformatie’ proberen onderuit te halen.

Het leek wel of Arbour in Marokko rechtstreeks sprak tegen de partijen die in Nederland het felst oppositie voerden tegen het pact, Forum voor Democratie van Thierry Baudet en de PVV van Geert Wilders. Ze deed in elk geval haar uiterste best om alle bezwaren die zij tegen het document hebben, van tafel te vegen.

,,Het pact geeft mensen geen recht om te migreren”, stelde Arbour. ,,Er is geen sprake van dat het pact als soft law alsnog juridisch bindend wordt. Het pact ís niet juridisch bindend. En dat is niet mijn interpretatie van het pact, dat is de letterlijke tekst van het pact. Het is geen officieel verdrag dat wettelijke verplichtingen schept, zoals wordt gesuggereerd.”

Maar volgens Arbour willen tegenstanders domweg niet naar haar argumenten luisteren. ,,Je kunt niet iemand overtuigen die niet wil worden overtuigd.”

Volledig scherm Mark Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, en Thierry Baudet van Forum voor Democratie voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over het Marrakech migratiepact. © ANP

23 doelstellingen

In het migratiepact staan 23 doelstellingen voor een veilig en ordelijk verloop van migratie. Zo beloven landen mensensmokkel tegen te gaan, migranten te voorzien van basisvoorzieningen als eten en onderdak en mee te werken aan de veilige terugkeer naar het land van herkomst. Morgen en dinsdag wordt het pact, waarover sinds 2016 is onderhandeld, in de Marokkaanse stad Marrakech tijdens een speciale VN-conferentie aangenomen.

Waar in juli alle landen op het Amerika van Trump na nog achter de tekst van het migratiepact stonden, namen de laatste maanden de zorgen opeens toe. Verschillende landen haakten af, waaronder Oostenrijk, dat zelf namens de EU de onderhandelingen over het pact voerde. In België leidde het pact er dit weekend zelfs toe dat de rechts-populistische N-VA het kabinet verliet.

Nederland gaat akkoord met het migratiepact, maar stopt er wel een Explanation of Position bij, waarin wordt benadrukt dat ons land het pact écht niet als juridisch bindend beschouwt, en dat de soevereiniteit bij het bepalen van het migratiebeleid gewaarborgd blijft.

Arrogant

Over de landen die bang zijn hun soevereiniteit kwijt te raken, had Arbour zondagavond ook wel wat te zeggen. Ze noemde die opstelling ‘arrogant’. ,,Ze doen alsof alle andere landen hun soevereiniteit zomaar op willen geven.”

Arbour verwacht in Marrakech geen felle debatten. ,,De tekst is al definitief, dus daar zal de komende dagen niet meer over onderhandeld kunnen worden. Het staat landen vrij om nog een keer een statement af te geven over het pact.”