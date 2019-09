Voer voor memes: waar grappen de koning en premier Rutte over tijdens de speech van Trump?

Waar zaten koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte over te grappen tijdens de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York? De premier wil er niets over kwijt, maar het grappige fragment is voer voor allerlei grappen op sociale media.

De koning liet Rutte tijdens de speech van de Amerikaanse president Donald Trump iets zien op zijn telefoon. Op beelden is te zien hoe de premier even goed moet kijken (hij zet daar speciaal zijn bril voor af), en dan onbedaarlijk in de lach schiet. Ook de koning - die zijn gelaat bij het overhandigen van de telefoon nog maar net in de plooi weet te houden - heeft het niet meer. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zit naast Rutte, maar krijgt ogenschijnlijk niets mee van het komische onderonsje.

Wat de koning onze premier precies liet zien, zullen we waarschijnlijk nooit weten. ,,Mijn contacten met de monarch behoren tot het geheim van Huis den Bosch’’, grapte Rutte voor de camera van het televisieprogramma Blauw Bloed. ,,We hebben natuurlijk een geweldig staatshoofd, maar ik mag nooit iets zeggen over wat we bespreken. Dat moet in vertrouwelijkheid.’’

Het filmpje schreeuwt bijna om een bewerking van Sander van de Pavert voor LuckyTV, maar tot die tijd geven mensen op sociale media zelf invulling aan het moment. Een kattenfilmpje, denkt de een. Het overzicht van de onderhoudskosten van de koninklijke inboedel, grapt een ander. ‘Appje van Baudet. Waarom hij niet mee mocht’, schrijft weer een ander.

De koning sprak zelf ook de wereldleiders op de VN-vergadering toe. Hij riep de wereld op samen te blijven werken, nu onder meer president Trump een nationalistische wind door de VN laat waaien. ,,We hebben elkaar meer nodig dan ooit’’, zei hij. ,,Nog nooit was internationale samenwerking zo urgent voor de toekomst van onze planeet. Broeikasgassen kennen geen grenzen. Alleen samen kunnen we klimaatverandering het hoofd bieden.’’