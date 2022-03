Volt neemt Gündogan terug in de fractie, partijleider Dassen maakt excuses

Volgens de voorzieningenrechter is in de hele affaire ‘te voortvarend een onjuiste weg’ bewandeld. Gündogan werd op 13 februari geschorst als fractielid nadat er meldingen over grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. Twee weken later, toen bleek dat dertien mensen haar betichtten van ‘handtastelijkheden, intimidatie en ongewenste seksuele avances’ werd ze definitief uit de fractie gezet.



Voor de schorsing en het beëindigen van Gündogans fractielidmaatschap was ‘zowel juridisch als inhoudelijk geen grond’, stelt de rechter, omdat daar nergens in de partijstatuten of fractiereglement iets over stond. Dat Volt na de eerste melding actie ondernam, vond zij logisch. Maar de manier waarop, zonder uitleg waarom en de aard van de klachten toe te lichten en ‘zonder enige vorm van wederhoor’, ‘kan niet door de beugel’.



Ook het beëindigen van het fractielidmaatschap kan volgens Volts eigen fractiereglement niet. Voor dat daartoe kan worden overgegaan, moet het Kamerlid in kwestie minimaal twee waarschuwingen ‘op schrift’ hebben gekregen en moet er een verbeterplan zijn opgesteld. Ook moeten er meerdere gesprekken, inclusief verslag, zijn gevoerd en moet het Kamerlid in een overleg met collega-fractieleden zijn of haar zegje kunnen doen. Maar dat is in het geval van Gündogan niet gebeurd, concludeert de rechter, al stelt Volt dat er meerdere gesprekken met haar zijn gevoerd.