Volt wil geen gas importeren: ‘Dan maar geen komkommers in de winter’

De partij Volt wil dat het kabinet stopt met het importeren van vloeibaar gas uit het buitenland en het weer harder laten draaien van de kolencentrales. In plaats daarvan moet Nederland per direct fors minder energie verbruiken. Ook als dat ten koste gaat van de industrie en de tuinders.

,,Alle taboes moeten van tafel en daar horen pijnlijke keuzes bij’’, zei partijleider Laurens Dassen in een toespraak tijdens een festival van zijn partij in Delft. Zo moet er volgens hem een einde komen aan ‘komkommers telen in de winter en bloemen die in kassen groeien terwijl het buiten vriest’. Ook moeten desnoods staalfabrieken sluiten.

Nu Nederland en andere Europese landen geen of veel minder aardgas krijgen uit Rusland, is het kabinet op zoek naar andere energiebronnen. Zo mogen de kolencentrales weer op volle capaciteit draaien. Het gas dat we daarmee uitsparen, blijft zo bewaard voor de winter, wanneer iedereen de verwarming weer aanzet.

Tegen EU-beleid

Volt ook dat het kabinet sneller investeert in duurzame energiebronnen en dat het moet stoppen met het zoeken naar alternatieven voor Russisch gas. In plaats daarvan moeten we direct minder energie verbruiken. Opvallend, want het pro-Europese Volt keert zich daarmee tegen het beleid van de Europese Unie, dat heeft afgesproken gezamenlijk vloeibaar gas (lng) in te kopen. Ook moeten alle lidstaten de gasvoorraden deze zomer zo ver mogelijk vullen om een eventueel energietekort in de winter te kunnen afwenden.

Zonder de import van lng of het bijstoken van kolen, zou het kabinet al snel het schaarse gas op rantsoen moeten zetten. De eerste die dan worden afgesloten, zijn fabrieken en tuinders die veel gas nodig hebben. Huishoudens worden in die plannen ontzien.

Methaan

Dassen noemt het EU-beleid in een toelichting ‘onverstandig’. ,,Die kolencentrales kunnen we weer uitzetten als we ze niet meer nodig hebben. Maar onze zorg is dat die lng-contracten voor de lange termijn worden afgesloten. Dan zitten we daar dus nog jaren aan vast. Terwijl de methaan die daar bij vrijkomt heel schadelijk is voor het klimaat, veel schadelijker dan CO2. Ik maak me daar grote zorgen over.”

Het VN-klimaatpanel IPCC stelde deze week te vrezen dat de 1,5 graad opwarming van de aarde niet meer te voorkomen is. Juist daarom, vindt Dassen, moet Europa ‘geen overstap maken van fossiel naar fossiel’. ,,De schade aan het milieu wordt dan alleen maar groter.’’ Dassen wil niet zeggen of zijn plan betekent dat grote fabrieken in ons land al van het gas moeten worden afgesloten.

Als het kabinet nu vol inzet op energie besparen, kunnen de gasvoorraden worden aangevuld met gas dat nu niet wordt verbruikt, stelt Dassen. ,,Dan kunnen we niet alles blijven doen wat we nu doen. Dan moeten we moeilijke keuzes maken.”

