Volt wil groen ‘Verenigde Staten van Europa’ waarin iedereen vanaf 16 jaar mag stemmen

In het verkiezingsprogramma van Volt schetst de partij een radicaal andere, groene toekomst. Daarin wordt vegetarisch eten de norm. Voor wie toch vlees wil, kan nog wel een biologische biefstuk of karbonade eten. Die worden wel duurder, want in de plannen van Volt komt er ook een vlees- en zuiveltaks. Megastallen worden verboden.

Dat geldt ook voor vliegtrips naar Londen, Kopenhagen of Parijs. Alle korte en middellange afstanden moeten in de toekomst per trein worden afgelegd. Volt wil daarom fors investeren in het Europese treinnet. Autorijden wordt ontmoedigd en mag op termijn alleen nog elektrisch of met een deelauto.

Volt stelt dat vrijwel alle problemen en uitdagingen van deze tijd niet stoppen bij de landsgrenzen. Voor het oplossen en aanpakken daarvan kijkt de partij naar Europa, Zo moeten boeren een ‘eerlijke prijs’ krijgen voor hun producten door Europese prijsafspraken en wil Volt een Europees elektriciteitsnet, waaraan Nederland bijdraagt met waterstof en kernenergie.

Kleine kerncentrales

In ons land zouden, verspreid over het land, meerdere kleine kerncentrales moeten komen, naast de geplande twee centrales in het Zeeuwse Borssele. Ook wil Volt dat de EU legale migratieroutes opent, zodat vluchtelingen niet meer met gevaar voor eigen leven de oversteek naar Europa waren. Ook ‘gelukszoekers’ zijn welkom.

Volt wil dat er een Europese grondwet komt, waarmee de Verenigde Staten van Europa wordt opgericht. Een federaal land, naar voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika. Burgers moeten meer bij het landsbestuur worden betrokken, in burgerberaden maar ook door jongeren al vanaf 16 jaar stemrecht te geven.

In navolging van veel andere partijen heeft ook Volt aandacht voor bestaanszekerheid. Zo moet het sociaal minimum omhoog om te zorgen dat iedereen rond kan komen. Ook wil de partij kinderopvang voor iedereen, zodat alle kinderen een gelijke start kunnen krijgen. Drie dagen per week zou dat ook gratis moeten zijn, vindt Volt. De hele week gratis is mede door de personeelstekorten in de kinderopvang is ‘op korte termijn niet te realiseren’.

Meer feestdagen

Als het aan Volt ligt, komen er wel meer feestdagen bij: de partij wil van Keti Koti (herdenken afschaffing slavernij op 1 juli) een nationale vrije dag maken. De Dag van Europa, op 9 mei, moet ook een nationale feestdag worden. Ook moet er een Europese omroep komen. In welke taal die zender moet gaan uitzenden, specificeert Volt niet.

Eerder maakte Volt samen met de ChristenUnie al bekend dat de Tweede Kamer wat hen betreft moet groeien van 150 naar 250 zetels.

