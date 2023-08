Von der Leyen wil Hoekstra op klimaat, maar benoeming kan nog weken duren

Het Europees Parlement heeft die tijd nodig om de procedure af te werken die nu eenmaal aan de benoeming van een nieuwe commissaris vooraf gaat, zo zeggen verschillende bronnen binnen het parlement.



Hoekstra ‘toonde een sterke motivatie voor de post en een grote betrokkenheid bij de Europese Unie’, schrijft Von der Leyen in een verklaring. Hoekstra was vanmiddag bij haar op ‘sollicitatiegesprek’ en wilde na afloop zelf weinig zeggen. Noch over zijn motivatie om het ministerie van Buitenlandse Zaken te verruilen voor de Europese Commissie, noch over zijn gedrevenheid om juist klimaat te gaan doen, noch over de manier waarop premier Rutte en Von der Leyen bij hem zijn uitgekomen. Hij prees zijn voorganger Frans Timmermans maar wilde ook niet zeggen of hij diens lijn zal voortzetten. ,,Het is niet aan mij, het is nu aan de president”, herhaalde hij, in een verwijzing naar Von der Leyen. ,,Zij zal nu eerst contact opnemen met de premier, en dan komt er een hoorzitting in het Europees Parlement.”



Die moet nog wel worden georganiseerd en dat kan even duren, zeggen ze daar. Eerst moet de leiding van dat parlement beslissen welke parlementscommissies de hoorzitting gaat doen. Het overleg daarover vindt naar verwachting plaats op de eerstvolgende vergadering. Die is in de week van maandag 11 september. Vervolgens stellen parlementariërs eerst schriftelijke vragen, de antwoorden van de kandidaat worden gepubliceerd op de website van het parlement. Om de hoorzitting dan meteen daarna te organiseren ligt om logistieke redenen lastig: Parlementariërs zijn de tweede helft van september op dienstreizen.



,,Dat betekent dat het zomaar oktober kan worden”, zegt Mohammed Chahim, vice-voorzitter van de sociaaldemocratische fractie. ,,Dat is geen onwil, zeker niet, want we zien natuurlijk ook wel dat in december de grote klimaatconferentie in Dubai begint en er dus geen tijd te verliezen is. Maar we moeten als parlement wel de juiste procedures volgen.”