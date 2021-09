Voor het eerst sprak een Nederlandse delegatie rechtstreeks met taliban: ‘Een verkennend gesprek’

Voor het eerst heeft Nederland rechtstreeks gesproken met de taliban. In Qatar sprak een topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken met een vertegenwoordiger van de Afghaanse taliban, die een kantoor heeft in de golfstaat. Demissionair minister Sigrid Kaag woonde het gesprek niet bij.

Kaag, die net is aangekomen in Pakistan, bevestigt het gesprek. De demissionaire bewindsvrouw zegt dat het om ‘een eerste ontmoeting op ambtelijk niveau’ ging.

In Afghanistan zitten nog veel mensen vast die het land willen verlaten. Het gaat om Nederlanders, maar ook om Afghanen die de Nederlandse missie hebben geholpen of bijvoorbeeld Nederlandse journalisten en ontwikkelingsorganisaties hebben bijgestaan. Volgens Kaag is het lot van deze mensen besproken.

Positie

Daarnaast was het ook een ,,verkennend gesprek om te achterhalen wat de positie van de taliban is, anders dan gepresenteerd in openbare statements”, zei Kaag. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de behandeling van meisjes en vrouwen.

Ingewijden zeggen dat ook de veiligheidssituatie in Afghanistan en de eventuele heropening van het vliegveld aan de orde kwamen.

Al eerder hadden een woordvoerder van de taliban en de Afghaanse nieuwssite TOLOnews op Twitter gemeld dat er een gesprek met een Nederlandse delegatie had plaatsgevonden. Volgens hen was namens de taliban Mohammed Abbas Stanekzai afgevaardigd. Hij staat aan het hoofd van de delegatie die de beweging in Qatar heeft. In de Golfstaat vindt veel diplomatiek overleg plaats tussen de taliban, die vorige maand de macht grepen in Afghanistan, en andere landen.

Eerder werd bekend dat demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken deze week voor een diplomatiek offensief naar meerdere landen in de regio reist. Vandaag was Kaag in Qatar. Daar gaf ze een persconferentie met haar Qatarese evenknie. Bij het bekend worden van de reis naar de regio wilde het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet zeggen of Nederland ook met de taliban zou spreken. Andere landen hebben al langer direct of indirect contact met het talibanregime.

Volledig scherm Sigrid Kaag tijdens een persconferentie die ze samen met haar Qatarese evenknie sjeik Mohammed bin Abdulrahman al-Thani gaf in Doha. © AFP

