Vooral jongere Nederlanders raken op vakantie in problemen

Van de Nederlanders die op reis gaan, maakt 44 procent in het buitenland wat vervelends mee. De narigheid varieert van een gestolen pinpas of telefoon tot een ongeluk of natuurramp. Vooral jongere en hoogopgeleide reizigers, tussen de 18 en 35 jaar, krijgen te maken met problemen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten doen. Het grootste deel van de vakantiegangers krijgt te maken met een gestolen of verloren pinpas, creditcard of contant geld (13 procent van de reizigers). Dat gebeurt vooral buiten Europa. Ook komt diefstal of verlies van waardevolle voorwerpen zoals een telefoon of sieraden veel voor (12 procent).

Natuurramp

Maar 8 procent van de Nederlandse reizigers kreeg grotere problemen, zoals zwaar lichamelijk letsel of een ernstige ziekte waardoor ze in het ziekenhuis belandden. Vijf procent kreeg in het buitenland te maken met een natuurramp.

Nederlanders die in de problemen komen, schakelen meestal de lokale autoriteiten in (39 procent) en de eigen reisverzekering (36 procent). Maar in 16 procent van de gevallen nemen toeristen contact op met de ambassade of het consulaat van het land waar ze zijn. De helft van de hulpvragen die bij de ambassade binnenkomen, gaan over verloren of gestolen paspoorten of zijn van toeristen die hun pinpas of geld zijn kwijtgeraakt.

Campagne

Omdat vakanties niet altijd probleemloos verlopen, lanceren het ministerie van Buitenlandse Zaken en de douane de campagne Wijs op Reis, die vooral gericht is op een goede voorbereiding en voorlichting over waar je terecht kunt als het onverhoopt misgaat. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wijst erop dat reizigers ook zelf een hand hebben in hun vakantie. ,,Wees dus wijs en bereid je reis goed voor, zodat je onbezorgd kunt genieten.”