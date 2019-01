Voorman VNO-NCW: Klaver is levensgevaarlijk bezig met voorstel CO2-belasting

SP-kop­stuk Emile Roemer gepasseerd als commissa­ris van de Koning in Gelderland

21 januari BOXMEER - SP-kopstuk Emile Roemer is gepasseerd als nieuwe commissaris van de Koning in Gelderland. De in Boxmeer geboren Roemer, nu waarnemend burgemeester in Heerlen, was tot het laatst in de race om vertrekkend commissaris van de Koning Clemens Cornielje van Gelderland op te volgen. Hij legde het echter af tegen de huidige burgemeester van Apeldoorn, John Berends. Dat bevestigen bronnen aan De Gelderlander.