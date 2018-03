Vragenuurtje over Amerikaanse importheffingen op staal

Groep nabestaanden wil speurwerk politie controleren

5 maart Een grote groep nabestaanden van overleden Nederlanders heeft een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven. Zij willen dat nabestaanden een kopie kunnen krijgen van onderzoeksdossiers, bijvoorbeeld als er twijfels zijn over de doodsoorzaak van hun familielid, of over het speurwerk van politie naar daders.