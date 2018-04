Vragenuurtje over geheime memo's en buitenlandse financiering van moskeeën

'Geld uit Golfregio naar tientallen moskeeën'

23 april Ruim dertig islamitische organisaties in Nederland hebben de afgelopen jaren financiering aangevraagd in 'onvrije' Golfstaten of ontvingen daadwerkelijk geld uit deze landen. Het gaat om miljoenen euro's uit Koeweit en Saudi-Arabië. Dat blijkt uit informatie waarop NRC Handelsblad en Nieuwsuur de hand wisten te leggen en die de overheid geheim zou hebben gehouden.